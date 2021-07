Sono 11 le persone denunciate per sostituzione di persona e riciclaggio dai Carabinieri della stazione di Grumo Nevano e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli: tutti giovani tra i 17 e i 40 anni. Durante un controllo alla circolazione stradale, uno di questi, un 18enne di Grumo Nevano sorpreso a trasportare un borsone al cui interno erano stipati 16 cellulari e un pc. Non ha saputo spiegarne l’origine e ha insospettito i militari che hanno avviato immediatamente le indagini. Incrociando accertamenti sul territorio con la conoscenza approfondita dell’area, i carabinieri hanno individuato come punto di partenza del giovane un appartamento nel comune confinante di Sant’Arpino, nel casertano.

Quando hanno fatto irruzione hanno beccato altre 9 persone impegnate a lavorare in un quello che è subito parso come un piccolo call center.

Il materiale

In quella sorta di ufficio rinvenuti altri 994 telefoni cellulari di vecchia generazione, 11 pc desktop, 2 portatili, decine di sim card e numerose fotocopie di carte di identità di terze persone. Secondo quanto accertato dai militari, all’interno dell’abitazione erano compiute operazioni di trading online in danno di terze persone verosimilmente ignare. L’undicesimo a finire nei guai è stato un 32enne di Frattamaggiore, riconosciuto come il titolare dei locali e dell’attività. Ai reati di sostituzione di persona e riciclaggio sono così aggiunti anche quelli che puniscono il lavoro sommerso. Per i 9 impiegati “in nero” e per le violazioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, gli sono applicate sanzioni che vanno oltre i 100mila euro. Il locale è sequestrato ma continuano le indagini per risalire alle eventuali vittime di truffe o sostituzioni di persona.