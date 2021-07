Il veicolo spaziale bianco scintillante di 18,3 metri di altezza completamente autonomo, con un disegno di piume blu sul lato, ha acceso i suoi motori BE-3 per un decollo verticale dalla struttura di lancio del sito uno di Blue Origin a circa 20 miglia (32 km) fuori dalla cittadina rurale di Van Horn. Il cielio era sereno con qualche nuvola a chiazze in una fresca mattinata per il lancio.

Bezos, fondatore della società di e-commerce Amazon.com Inc , e suo fratello Mark Bezos, un dirigente di private equity, sono stati “accompagnati” da altri due. L’aviatrice pionieristica Wally Funk , 82 anni, e Oliver Daemen , 18 anni, sono diventati le persone più anziane e più giovani a raggiungere lo spazio.

Il volo è avvenuto nove giorni dopo che il britannico Richard Branson era a bordo del volo della sua compagnia di turismo spaziale concorrente Virgin Galactic dal New Mexico. I due voli danno credibilità e iniettano entusiasmo nella nascente industria del turismo spaziale che la banca svizzera UBS stima varrà $ 3 miliardi all’anno in un decennio.

Bezos, che ha fondato Blue Origin due decenni fa, ha descritto il primo volo spaziale con equipaggio della compagnia come un passo verso un futuro ambizioso. Blue Origin prevede altri due voli passeggeri quest’anno. Bezos ha affermato di non aver determinato il ritmo futuro dei voli, ma ha affermato che si sta avvicinando a $ 100 milioni di vendite private.