“Registriamo un aumento dei contagi da Covid-19 a Calvizzano. Il dato di incidenza è particolarmente alto ed è preoccupante. Insieme all’epidemiologia effettueremo delle verifiche per capire il perché abbiamo un numero così alto. Manteniamo alta la guardia per evitare provvedimenti restrittivi”. A dirlo sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, in un video pubblicato sui social.

Ha così informato la cittadinanza sull’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio del comune in provincia di Napoli. “Insieme all’Asl ci stiamo chiedendo cosa stia accadendo a Calvizzano. Bisogna capire il perchè di questi numeri”, ha concluso.