I carabinieri hanno identificato ed arrestato due pregiudicati responsabili di una rapina ai danni di quattro turisti dell’ Emilia-Romagna avvenuta ai Quartieri spagnoli il 2 giugno scorso. Gennaro Corradino, 21 anni, e Mario Solla, 37, in compagnia delle mogli, raggiunti dai due, a bordo di uno scooter in via Speranzella. Uno dei turisti finì spinto a terra, all’altro strapparono l’ orologio “Rolex”. Durante la fuga uno un rapinatore perse il proprio smartphone, poi recuperato dai Carabinieri intervenuti sul posto.

I militari, sulla base delle descrizioni dei turisti e l’ esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona hanno quindi hanno identificato lo scooter utilizzato dai rapinatori e sono arrivati alla loro identificazione. I due pregiudicati sono trasferiti nel carcere di Poggioreale.