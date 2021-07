Il progetto “rEstate in Città” proposto dall’Assessora agli Eventi Rachele Sorrentino e dall’Amministrazione Falanga continua ad allietare le serate dei Poggiomarinesi e non solo. Ieri sera nella splendida cornice del Parco Archeologico Naturalistico di Longola, si è svolto l’AperiLongola, aperitivo al tramonto sotto il cielo di Longola. L’associazione Carri d’Epoca con il coinvolgimento dell’Imperial Garden Bar, ha fatto degustare ottimi cocktail accompagnati da stuzzichini caldi. Il Comune ha patrocinato l’evento. Valorizzato il Parco di Longola grazie al lavoro dell’Assessora Maria Carillo e si sta distinguendo per la disponibilità ad accogliere le proposte delle diverse associazioni presenti sul territorio.

Per il calendario eventi di questa estate sembra esserci un grande riscontro, supportato dai numeri. All’AperiLongola del 30 luglio dalle 19.30 fino alla mezzanotte hanno scelto l’aperitivo dell’Imperial Garden Bar circa 500 persone che, ovviamente si sono turnate durante tutta la serata.