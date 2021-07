“Su proposta del vicesindaco Tommaso Andreoli, abbiamo attivato un nuovo servizio pubblico gratuito per i nostri anziani (over 65) e per i diversamente abili (18 – 64) di San Giuseppe Vesuviano, che potranno fruire di un tecnologico servizio di telesoccorso e del sostegno umano di operatori che svolgeranno attività settimanale di telecontrollo.

Andremo ad incidere, dunque, grazie ad una assistenza capillare e domiciliare, in situazione di bisogno sanitario e di marginalità sociale. Ogni utente beneficiario sarà munito di un apparecchietto attivo 24 ore su 24, che permette di ricevere immediata assistenza in caso di bisogno e riceverà almeno 2 telefonate settimanali “di compagnia”, tese a verificare necessità e bisogni dell’utente”. Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

“Si tratta di un servizio pensato, prevalentemente, per persone sole o prive di costante compagnia – spiega il vicesindaco Tommaso Andreoli, assessore con delega alle politiche sociali – persone alle quali vogliamo arrivare, ovunque esse siano, affinché, ancor più in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, possano sentirsi meno isolate e più protette dalla comunità. Il servizio di telesoccorso e di telecontrollo – prosegue Andreoli –non si sostituisce affatto all’affetto delle persone care ed alla rete di protezione sociale che spesso si forma, solidalmente, intorno a chi vive maggiori difficoltà, ma costituisce un plus importante, pubblico e gratuito, che, con efficienza e con l’attenzione alle fasce deboli che ci ha sempre contraddistinto, sentiamo di voler e dover garantire agli abitanti di San Giuseppe Vesuviano”.