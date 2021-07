Ancora un suicidio a Palma Campania. Purtroppo si tratta del secondo in appena tre giorni ed ancora una volta a togliersi la vita è un uomo di 79 anni. Secondo quanto appreso finora si tratterebbe di un imprenditore trovato già cadavere all’interno dell’abitazione nella zona di Via Vecchia Sarno. Da chiarire i motivi del gesto estremo che sarebbe avvenuto con un’arma da fuoco.

Sul posto i carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo, Massimo Nasti. Si indaga sull’accaduto. La salma è chiaramente sotto sequestro per le investigazioni di rito. Ancora uno choc per Palma Campania che si ritrova di nuovo a dire addio in modo violento ad un cittadino molto conosciuto e benvoluto.