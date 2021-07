Cinque persone denunciate, 91 quelle identificate e 68 veicoli controllati. E’ il bilancio di una serie di controlli ad ”alto impatto” eseguiti tra Torre Annunziata e i comuni limitrofi dai carabinieri della compagnia oplontina insieme ai militari del decimo reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno (Salerno). Nello specifico a Torre Annunziata i militari in piazza Imbriani hanno sorpreso e denunciato una cittadina ucraina di 48 anni sorpresa alla guida della propria auto in evidente stato di ebbrezza, nonostante la strada affollata e l’orario di punta. A Boscotrecase denunciato un uomo di 48 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: coltivava nel giardino sul retro della propria abitazione una pianta di marijuana, alta circa un metro, protetta dall’esterno da un sistema di videosorveglianza.

Boscoreale e Poggiomarino

A Boscoreale denunciati un venditore ambulante di 51 anni trovato con due chili di sigarette di contrabbando occultati tra la merce esposta in vendita. Serrati i controlli in materia di circolazione stradale: a Poggiomarino denunciati un diciottenne e un quarantaquattrenne. Il primo per reiterata guida senza patente il secondo per guida in stato di ebbrezza. A Boscotrecase, infine, un trentaduenne e’ stato sorpreso in possesso di una Fiat Panda risultata rubata lo scorso 24 luglio. Il bilancio complessivo dei controlli stradali ha portato a 35 contravvenzioni elevate, due veicoli sequestrati e tre patenti di guida ritirate.