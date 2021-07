La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di criticità per rischio meteo da “ondata di calore” fino alle 20 di domenica sera. In dettaglio: fino alle 20 di questa sera temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 7-8 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione; dalle 20 di stasera e fino alle 20 di domenica: temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 5-6 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, potrà superare anche il 70%, in condizioni di scarsa ventilazione.

Particolare attenzione, avvertono dalla Protezione Civile, devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.