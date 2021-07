«Non ci posso credere, la vita è così ingiusta ti conoscevo sei sempre stato un ragazzo così divertente, solare. Avevi sempre il sorriso stampato in faccia, non doveva andare così. Ci hai distrutto ‘o silv. Gigante buono e chi ti dimentica mancherai tantissimo». È solo uno dei tanti messaggi lasciati su Facebook per il giovane Silvio Moccia (nella foto), deceduto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto domenica 18 luglio. Silvio era in gravi condizioni, in questi giorni si sono susseguite preghiere ma purtroppo il giovane non ce l’ha fatta. Tantissimi i messaggi sui social per il giovane di Afragola. “Una telefonata bruttissima. Silvio fai buon viaggio mi raccomando. Dai tanta forza ai tuoi familiari ci manchi. Sarai l’angelo più bello del paradiso”. Silvio aveva solo 17 anni. Domenica è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre era in sella alla sua motocicletta.

“Ho ricevuto una telefonata bruttissima. Non ho parole, sono scioccato. Silvio, buon viaggio. Mi raccomando, dai tanta forza ai tuoi familiari”, scrive un amico su Facebook.