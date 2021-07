Battipaglia e Salerno piangono la scomparsa di Chiara Pepe, la professionista 32enne deceduta sul tratto laziale dell’autostrada A1 tra Cassino e Ceprano, nel territorio di Castrocielo. Stando alla ricostruzione della polstrada, la giovane si sarebbe schiantata contro un tir per poi essere sbalzata dall’abitacolo: inutili purtroppo i soccorsi. La procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. Chiara Pepe, figlia d’arte, era una fotografa, truccatrice e illustratrice. Tantissime le sue collaborazioni con gli eventi più importanti del territorio. L’ultima in Rai per L’Amica Geniale.

Anche il sindaco di Salerno Enzo Napoli ha espresso il cordoglio della comunità salernitana. «Una donna speciale. Un’artista a 360 gradi che è riuscita a trasmettere a tutti noi straordinarie emozioni. Addio Chiara, volata in cielo, grazie per averci donato la scintilla della tua arte che continuerà a riscaldare i nostri cuori», il dolore manifestato dal primo cittadino del capoluogo.