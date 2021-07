Due città, Pompei e Scafati, vivono in queste ore il lutto per la morte dell’ex comandante dei vigili urbani del comune salernitano. Lello D’Ambruoso era in pensione, ma lascia un vuoto in entrambe le cittadine dell’Agro-Vesuviano. Il sindaco, Carmine Lo Sapio, scrive un post su Facebook in suo ricordo: «L’Amministrazione tutta, il Comandante e l’intero corpo di Polizia Locale si stringono intorno alla famiglia D’Ambruoso per la perdita del caro Lello, ex comandante della Polizia Locale di Scafati. La sua memoria resterà sempre vivida nel cuore di chi lo ha conosciuto. Alfredo D’Ambruoso, noto come Lello, era un uomo perbene, gentile, disponibile, ricordato da tutti per la professionalità e l’abnegazione al proprio lavoro. Buon viaggio Comandante».

Anche il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, lascia un ricordo sui social: «Apprendo con grandissimo dispiacere la notizia della scomparsa dell’ex Comandante della Polizia locale Alfredo D’Ambruoso, detto Lello. La nostra comunità perde una grande persona, un uomo umile, garbato, una persona perbene. Ex dipendente comunale, ha guidato per anni il comando della nostra Polizia locale, distinguendosi e facendosi apprezzare per la sua gentilezza, la pacatezza, la saggezza e la capacità di saper ascoltare e rassicurare. Alla moglie, ai figli, a tutti i familiari del nostro amico Lello giunga il mio cordoglio personale e quello dell’intera Amministrazione comunale».