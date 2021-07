Continuano i controlli per il funzionamento del servizio di raccolta differenziata ed il corretto conferimento da parte dei cittadini. Ed a breve potranno scattare le multe. Occhi puntati sull’errato conferimento, soprattutto delle frazione dei rifiuti non ulteriormente differenziabili nella raccolta del porta a porta: L’amministrazione comunale ha infatti disposto dei controlli a tappeto in tutte le zone della città. Ad essere impiegati nelle operazioni di controllo sia gli operatori che gli agenti della polizia municipale. Gli operatori controlleranno, aprendoli, i sacchetti, ad ogni sacchetto non conferme, o perché conferito non rispettando la frazione prevista da calendario o perché nell’indifferenziato ci finisce anche ciò che può essere differenziato, è affisso un adesivo che indica che il rifiuto non è conforme.

Il giorno seguente, saranno gli agenti della polizia municipale che, controllando gli esterni delle abitazioni dove sono esposti rifiuti non conformi, procederanno ad elevare i verbali e multare i cittadini che non differenziano correttamente e non rispettano l’ambiente.