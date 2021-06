Dopo la doppia aggressione ai medici Cardarelli, anche le violenze all’Ospedale del Mare. I fatti sono accaduti nella notte nel nosocomio di Ponticelli. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo avrebbe aggredito un vigilante, che non voleva fargli raggiungere la madre presso il reparto in cui era ricoverata. Dopo l’aggressione, l’uomo è scappato. La guardia giurata ha subito lesioni, fortunatamente non gravi, giudicate guaribili in un giorno.

Il giovane, poi identificato, dovrà rispondere dell’accusa di violenza ad incaricato di pubblico servizio. Dopo i due episodi dello scorso weekend al Cardarelli, un altro episodio di insofferenza e inciviltà nei pressi di un ospedale. E siamo a tre in pochi giorni.