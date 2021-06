Ercolano e Massa di Somma: sono qui i tre nuovi casi di variante Delta del Covid, l’ex variante indiana. A riportarlo è il Mattino di oggi. Dopo i precedenti cinque rilievi di variante indiana in Campania, individuati tra Portici e Torre del Greco, dunque sputano questi nuovi contagi risalenti a 20 giorni fa e sequenziati in questa settimana dai tecnici dell’Istituto Zooprofilattico di Portici.

Nell’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di sanità (Iss) la sua diffusione era stimata sotto l’1% ma risulta raddoppiata in un mese. Nell’ultima settimana è isolata in due focolai a Milano e Brindisi (20). Casi registrati finora in 8 Regioni: Lombardia (81), Veneto (50), Emilia-Romagna (15), Sardegna (12) e Alto Adige (uno), Umbria (6).