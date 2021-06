Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 21 Giugno.

Le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Toscana, Sicilia, la Provincia Autonoma di Bolzano passano in area bianca. “Da lunedi’ anche la Campania e’ in Zona Bianca”. In attesa dell’ufficialita’, conferma le tante indiscrezioni il Presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdi’ pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. “Tutta questa ricreazione rischia di essere interrotta fra fine settembre e inizio ottobre” avverte il governatore che richiama tutti alla prudenza e poi parlando ai cittadini, soprattutto a quelli di Napoli, ribadisce il suo invito ad aderire quanto prima alla campagna di vaccinazione.

Dalla mezzanotte di lunedì 21 giugno la Campania sarà in ZONA BIANCA

●) Via il coprifuoco: non ci sarà più un limite orario per stare fuori di casa

●) Viene eliminato per bar, pizzerie e ristoranti il limite di 4 persone non conviventi per ciascun tavolo. Dunque diventa libero il numero di commensali all’esterno e viene portato a 6 il limite di commensali non conviventi all’interno

●) Ripartono sale giochi e sale slot

●) Ripartono le piscine al chiuso

●) Ripartono i locali da intrattenimento e le sale da ballo ma sarà consentito solo ascoltare musica e ristorarsi.