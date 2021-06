I carabinieri della stazione di Salerno Mercatello hanno dato esecuzione all’ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesso dal Tribunale di Salerno, nei confronti di N.A. classe ’93 nata a San Giorgio a Cremano e residente a Napoli. La giovane donna nel Salernitano aveva effettuato diverse truffe agli anziani con la modalità del finto corriere.

L’intensa ed articolata attività investigativa svolta ha consentito di identificare la giovane come autrice di ben tre truffe perpetrate in danno di persone anziane. Tutte messe a segno in Salerno tra l’ottobre 2020 ed il gennaio 2021.