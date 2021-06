Un 41enne di Napoli arrestato dalla Polizia per una truffa aggravata ai danni di una signora anziana di 90 anni residente a Matera, raggirata per l’acquisto di un finto pc e derubata di 5700 euro nello scorso mese di settembre. L’indagine è coordinata dalla Procura di Matera e condotta dalla locale squadra mobile della Questura. L’ordine di arresto del Tribunale di Matera, con custodia in carcere, eseguito con la collaborazione della squadra mobile di Napoli. L’uomo è identificato per i suoi precedenti, sempre per truffa, mentre è rimasto ignoto un complice che nell’episodio contestato ebbe la funzione di telefonare alla donna, preannunciandole l’arrivo di un corriere per la consegna di un pacco destinato al nipote. Utilizzata, infatti, la tecnica del pacco al cui interno, però, sono inserite solo delle confezioni di sale.

L’uomo arrestato oggi è il materiale esecutore della truffa. Presentandosi come corriere, si fece dare 4000 euro in contanti e, in un secondo momento, ripresentandosi con un’altra scusa, altri 1700 euro e i gioielli di famiglia. Utile ai fini delle indagini si è rivelata anche la collaborazione fornita da alcuni cittadini. Dopo l’esecuzione dell’arresto, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Napoli. La Polizia fa nuovamente appello alle vittime a non farsi ingannare da persone che chiedono soldi, presentandosi di persona, e a denunciare subito.