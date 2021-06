Un 37enne di Cervinara, in Irpinia, ritrovato senza vita a Napoli, nei pressi della stazione Centrale. A trovare il corpo a terra sono alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme. Sarà l’autopsia ora a chiarire le cause del decesso sul quale indagano le forze dell’ordine. Il giovane irpino aveva con se i documenti di riconoscimento. Le forze dell’ordine hanno provveduto ad avvisare la famiglia.

Inquirenti a lavoro per chiarire le cause del decesso; al momento non si esclude nessuna ipotesi. Tutto lascia presagire che sarà disposto l’esame autoptico per fare luce su questa tragedia che ha sconvolto la comunità della Valle Caudina.