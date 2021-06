Un 57enne rinvenuto cadavere all’interno della sua abitazione ad Ariano Irpino. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, su richiesta del servizio sanitario locale, è intervenuta nella città del Trocolle. Arrivati in via Vittorio Emanuele, per il soccorso ad un uomo di 57 anni che non rispondeva più al telefono e al campanello di casa. È così scattato l’allarme da parte di parenti e amici. La squadra prontamente intervenuta per accedere all’abitazione è salita con la scala al primo piano dell’edificio, rinvenendo purtroppo l’uomo privo di vita.

È giallo sulle cause del decesso. Si indaga in tal senso ed al momento non ci sono indicazioni in merito. L’uomo aveva la tv accesa ed era morto proprio davanti all’apparecchio. Sul posto è intervenuta la Scientifica.