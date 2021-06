Giallo a Santa Maria Capua Vetere dove un uomo è stato trovato morto in casa. I fatti questa mattina alle 8. Immediato l’arrivo sul posto di vigili del fuoco, ambulanza e soccorritori del 118. I sanitari non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso. A lanciare l’allarme i familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con l’uomo. Secondo quanto si apprende il corpo aveva alcune ferite. Si indaga in tal senso.

Il dramma si è consumato in una abitazione di via Porte di Giove dove i sanitari hanno provato a rianimare l’uomo il cui decesso potrebbe essere avvenuto da qualche ora. È stato disposto il sequestro della salma che potrebbe essere sottoposta ad una autopsia per risalire del decesso.