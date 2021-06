Trasportava carni fresche utilizzando un autoarticolato non refrigerato. A Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, la polizia stradale ha controllato in autostrada un mezzo pesante che trasportava alimenti. Il gruppo frigo installato sul mezzo era però spento e il conducente, un cittadino italiano di 32 anni, non forniva spiegazioni per il mancato funzionamento. Sul mezzo gli agenti hanno trovato oltre tre tonnellate di carne di tacchino, prodotta in Polonia, caricata a Casoria, in provincia di Napoli, e diretta a Novara, conservata a una temperatura decisamente superiore rispetto a quella prevista.

Parte della merce, inoltre, era priva del marchio di identificazione, motivo per il quale e’ immediatamente informata l’A.t.s. di Milano che ha inviato alcuni operatori sul posto. Dopo gli accertamenti sanitari, gli alimenti sono posti sotto sequestro e il conducente sanzionato per violazioni in merito all’omissione del rispetto delle temperature e la mancanza dei segni d’identificazione sulla merce.