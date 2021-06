Tragico sinistro stradale a Sant’Egidio del Monte Albino dove si sono scontrati nella tarda serata di ieri un’auto e uno scooter. A perdere la vita il conducente del mezzo a due ruote: si tratta del noto chef, Mario Zingone. Il 36enne di Castellammare di Stabia ma da qualche tempo residente ad Angri si è spento in ospedale. Inutile quindi il trasporto del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Ferite lievi per i due ragazzi, lui di Pompei alla guida, le di Scafati, che viaggiavano in automobile. Da ricostruire la dinamica dell’incidente stradale per accertare eventuali responsabilità in un sinistro che ha sconvolto l’area vesuviana e quella dell’Agro Salernitano.