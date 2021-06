Trattori e un autocarro rubati nel Sannio ritrovati tra le province di Caserta e Napoli. Sono i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita, con l’aiuto dei colleghi di Caserta e Cercola, a seguito di articolata attività di indagine, a trovare a Castel Morrone (in provincia di Caserta), nei pressi del Paladecò, nascosti in una cava in disuso, un trattore e un autocarro. L’altro trattore, invece, scoperto nel Napoletano, a Cercola, presso l’abitazione di un 65enne, già noto alle forze dell’ordine. Tutti e tre i mezzi erano rubati il primo giugno nel Parco del Volturno ad Amorosi. Il danno quantificato in circa 70mila euro.

Le indagini, avviate subito dai carabinieri, anche utilizzando le immagini registrate dalle telecamere pubbliche e private, hanno consentito di risalire al percorso fatto dai ladri fino al rinvenimento dei mezzi. I mezzi sono restituiti, mentre il 65enne di Cercola è denunciato per ricettazione.