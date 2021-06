Drammatico incidente sulla Domiziana nel territorio di Cellole, nel Casertano. Il sinistro è avvenuto ieri poco dopo le 18 dopo il bivio dello Speed way, il famoso circuito di Cellole. Coinvolte una Golf nera e un Fiorino che trasportava alcuni operai. Tra i feriti c’è anche una bambina di 5 anni. A perdere la vita un 40enne dell’Agro Aversano, zio della piccola.

Sono stati gli automobilisti di passaggio a dare l’allarme per far giungere i soccorsi sul posto. Ancora sangue dunque sulle strade della Campania dove si continua a morire in terribili incidenti.