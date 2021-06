Era una donna non vedente l’anziana che ieri, all’alba, è precipitata dal balcone della sua abitazione al primo piano perdendo la vita. Si tratta di una donna di 73 anni, caduta e morta a seguito dell’impatto con il suolo. È accaduto in via Spallanzani, a Giugliano, località ai confini con Villaricca. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi del 118, ma per la donna non c’era già più niente da fare. I tentativi di rianimazione per la 73enne si sono rivelati inutili.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Giugliano, guidati dal capitano Andrea Coratza. Toccherà adesso ai militari effettuare gli approfondimenti necessari per poter ricostruire la dinamica della tragedia. Al momento non si esclude alcuna pista: né quella dell’incidente domestico né quella del gesto volontario.