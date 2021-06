Dramma all’interno del teatro Bellini di Napoli. Trovato purtroppo senza vita il corpo di Elvira Carpentieri, artista dell’Accademia di recitazione “Bellini Tearo Factory”. I fatti ieri nel tardo pomeriggio, quando alcune persone l’hanno trovata impiccata. Tutti i tentativi di rianimazione da parte del 118 di sono risultati inutili. Ora gli inquirenti stanno indagando sulle cause. In queste ore andrà ricostruita l’esatta dinamica dei fatti e gli spostamenti della 22enne prima del decesso. Le telecamere di videosorveglianza della struttura teatrale di via Conte Di Ruvo potrebbero essere d’aiuto.

L’allieva, evidenzia la Direzione, “ha deciso con un atto estremo di risolvere il dramma che stava vivendo” “Questa tragedia – si sottolinea – ci sconvolge nel profondo e impone il piu’ rigoroso riserbo sulla vicenda. La Direzione e tutti i dipendenti “in queste ore si stringono in cordoglio intorno alla famiglia e agli amici della persona scomparsa”.