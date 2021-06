Dopo la pulizia della Foce del Garigliano e del Volturno, Plastic Free Campania organizza per il giorno 27 giugno 2021 la pulizia della Foce del Sarno. L’evento vede il coinvolgimento come partner Confort Zone, azienda che usa per i suoi prodotti packaging a impatto zero, e la collaborazione di altre associazioni presenti sia sul territorio di Torre Annunziata, sia di Castellammare di Stabia che Pompei, costituite in prevalenza da giovani.

Gli organizzatori ringraziano anticipatamente: l’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata , la PrimaVera srl per la fornitura dei sacchi e la rimozione degli stessi a conclusione della raccolta,padre Elio per la messa a disposizione del parcheggio e l’accesso alla spiaggia del “Villaggio del Fanciullo.

La raccolta è aperta a tutti inizierà alle 16.30 ed avrà durata di due ore, il punto di raduno è il “Villaggio del Fanciullo”, è possibile parteciparvi prenotandosi compilando il modulo relativo all’evento al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/27-giu-napoli/ per poter rispettare le norme anti-Covid e per la tutela della salute pubblica.