Rogo sul Monte Salto a Forino, mentre a pochi minuti di distanza sono andate in fiamme le sterpaglie ai bordi della Variante di Avellino nel comune di Manocalzati. Il fumo ha invaso le due corsie di marcia, determinando disagi per gli automobilisti. Per i due incendi sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino.

Sul monte Salto è andato in fiamme un cumulo imponente di legna in un fondo di proprietà del comune. Due le squadre intervenute con tre automezzi. Hanno lavorato senza sosta per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.