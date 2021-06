Momenti di paura questa mattina alla rotonda di Via Panoramica tra Terzigno e Boscoreale, dove un tir si è ribaltato per motivi da accertare. Per fortuna non sono coinvolti altri veicoli, vista l’imponenza del mezzo pesante. Sul posto subito i soccorsi con il 118 di Poggiomarino ed i carabinieri di Terzigno. Il camionista non ha riportato gravi feriti e si trova adesso all’ospedale di Castellammare di Stabia per le cure del caso. Traffico in tilt nella zona per consentire soccorsi e rimozione.

Complicate le operazioni sulla carreggiate per liberare l’arteria proprio sulla rotonda della Panoramica. Tutta da ricostruire la dinamica del sinistro che poteva avere conseguenze peggiori. Il tir è andato praticamente distrutto, mentre tocca alle forze dell’ordine intervenute riuscire a capire cosa abbia causato il ribaltamento.