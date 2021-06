L’incendio che ha visto coinvolto un Tir sul Viadotto Gatto, «è l’ennesimo episodio grave e preoccupante che ci troviamo a registrare sull’unica arteria che collega l’autostrada al porto salernitano. Riducendo al minimo i livelli di sicurezza per tutti». Così Filt Cgil e Uiltrasporti denunciano «la vetustà del parco mezzi di innumerevoli aziende di trasporto che tutti i giorni circolano sulle strade della nostra provincia».

«C’è la necessità di un cambio di marcia – recita la nota firmata da Arpino e Guerrazzi – bisogna investire in sicurezza acquistando nuovi mezzi. La sicurezza non è considerata solo come un costo, ma deve essere l’obiettivo primario di tutti, nessuno escluso. Un’assoluta necessita».