Il tessuto muscolare è formato da fasci di cellule organizzate in modo da conferire al tessuto una peculiare capacità di contrazione.

Il tessuto muscolare striato scheletrico forma i muscoli dell’apparato locomotore, ma è presente anche in alcuni organi dell’apparato digerente e respiratorio.

La contrazione del tessuto muscolare scheletrico è controllata dal sistema nervoso centrale ed avviene in seguito a stimoli derivati dalle fibre nervose del SNC su aree specializzate dette placche motrici.

L’insieme delle fibre muscolari controllate da un singolo motoneurone costituisce un’unità motoria. Alcune unità motorie rimangono attive anche quando il muscolo è a riposo; le loro contrazioni risultano insufficienti per provocare uno spostamento e servono a mantenere il muscolo in uno stato di tensione definito tono muscolare.

Il tessuto muscolare liscio è formato da cellule muscolari lisce, ossia cellule di forma allungata e fusata, provviste di miofilamenti privi di striature.

Tali cellule per contrarsi sfruttano ugualmente i filamenti di actina e miosina che, a differenza del tessuto scheletrico, non sono organizzati in miofibrille.