Brutto e pericoloso incidente sul lavoro a Portici. Due operai sono rimasti bloccati all’interno di un sottoscala di via Libertà. Qui stavano effettuando lavori di manutenzione. I vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale stanno lavorando per liberare i due uomini. Sono privi di sensi probabilmente a causa delle esalazioni. Non è chiaro cosa sia accaduto. Uno dei due lo hanno individuato, liberato e portato via in ospedale.

Si sta anche cercando di capire cosa sia accaduto. Non sembrano esserci cedimenti che possano giustificare il fatto che gli operai siano rimasti bloccati. Dunque, al momento si fa spazio l’ipotesi di qualche esalazione. Non si esclude che si tratti di qualche sostanza utilizzata per i lavori, ma in tal senso le notizie sono frammentarie.