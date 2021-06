Sulla strada statale 18/Var Variante Cilentana, a causa di un incidente, è chiuso al transito – in entrambe le direzioni – un tratto al km 102,900, nel territorio comunale di Agropoli. Per cause in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto cinque veicoli; nel sinistro alcune persone sono rimaste ferite.

Le deviazioni su viabilità alternative sono attive agli svincoli di Agropoli Nord per la circolazione proveniente da Salerno. Ad Agropoli Sud invece per quella proveniente da Sapri. La circolazione lungo la Cilentana è però ripristinata dalle 13,30.