Una banale scivolata in scooter stava per trasformarsi in tragedia a Pompei. I fatti nel tardo pomeriggio non lontano dal Santuario mariano. Una 53enne di Somma Vesuviana viaggiava con il marito a bordo del mezzo a due ruote, quando hanno perso il controllo del mezzo. I due sono caduti sull’asfalto e alcune auto sono riuscite ad evitarli. Una Fiat Panda ha invece investito lo scooter, colpendo in maniera non violenta anche la donna. A riportare la notizia è l’edizione online de Il Mattino che ha pubblicato anche la foto dell’incidente.

Sul posto l’ambulanza del 118 ed anche la polizia municipale. La 53enne è finita in codice rosso all’ospedale di Castellammare di Stabia. Al momento non è chiaro il quadro clinico ma non sarebbe in imminente pericolo di vita nonostante alcune ferite importanti.