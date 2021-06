Terremoto a Sora oggi pomeriggio. Un sisma di magnitudo 3.4 è stato registrato alle ore 18.37 nell’area del Sorano. E’ stato avvertito in tutta la zona centrale della Ciociaria, dalla Val di Comino fino ad Arce. La scossa è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma a Nord di Sora, a una profondità di 16 chilometri.

Il movimento tellurico è stato breve e intenso: in tanti, sopraffatti dallo spavento, si sono riversati in strada lasciando le proprie abitazioni. Al momento non risultano danni.