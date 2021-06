I carabinieri di Grumo Nevano hanno arrestato per tentato furto aggravato Domenico Garbato, 33enne di Cardito. I militari, nel corso di un servizio di pattuglia, nel percorrere via Matteotti, hanno notato il giovane che armeggiava davanti ad una saracinesca di un negozio che vende prodotti per animali domestici. Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha tentato di fuggire a piedi ed è stato bloccato dopo alcune decine di metri.

Successivamente, si è accertato che l’uomo aveva divelto il lucchetto e forzato la saracinesca grazie a una leva. Garbato è stato trovato in possesso di numerosi strumenti di effrazione ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.