Tragedia a Bellona, nel Casertano. Un uomo di 35 anni è morto per un malore improvviso all’uscita di una pizzeria dove aveva appena consumato un pasto. La vittima è Massimo Dell’Aversana, i fatti all’esterno di un locale in via Primo Maggio. Dopo aver fatto l’ordine è uscito dalla pizzeria, ha fatto qualche passo e si è accasciato al suolo. Le persone presenti sono subito intervenute e hanno allertato i soccorsi. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La notizia della morte del 35enne ha sconvolto l’intera comunità. Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa sui social network. Ad ucciderlo, in tutto probabilità, un improvviso arresto cardiaco.