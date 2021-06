“Quanto accaduto al cimitero del Pianto di Napoli travalica ogni immaginazione. Abbiamo ricevuto la segnalazione di un nostro concittadino che vi si era recato per rendere omaggio ad un parente. Mentre camminava tra i loculi si e’ trovato davanti ad una tomba danneggiata con uno o piu’ cadaveri all’interno, avvolti con buste di plastica e coperte. I corpi dei poveri defunti sono praticamente in bella vista e quasi sporgono sulle stradine del cimitero. Una scena a dir poco macabra e raccapricciante, un vero e proprio oltraggio a queste spoglie oltre che una vergogna per tutta la citta’”. Lo rende noto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

“E’ inammissibile che ci si rechi in un luogo che dovrebbe essere ‘sacro’ possa trovarsi dinanzi a spettacoli simili. I cimiteri napoletani sono ridotti in condizioni pietose, luoghi che purtroppo pullulano di abusivi che ogni giorno cercano di speculare sul dolore delle persone, ma la scena immortalata dal video e’ davvero inaccettabile. Risolvere questa situazione deve essere una delle priorita’ della prossima amministrazione cittadina”, conclude.