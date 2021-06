“senza forzare il sistema muscolo-posturale”, bisogna tenere in considerazione per fini ottimali; che la scheda deve essere personalizzata per ogni atleta insieme al trainer “laureato in scienze motorie”, attraverso una anamnesi posturale & una tabella delle diverse patologie o infortuni che riporta.

Uno sport non indicato per la pratica posturale è il

borsa-studio in “età scolastica” possa influenzare in

risulta essere molto fragile. Diversi studi hanno riportato come in codesta età alcuni

emozionale, per rimanere in “equilibrio “ reagendo alla forza di gravità; ed utilizzando la maniera e la forma più funzionale ed economica possibi.

complesso di strategie che il nostro sistema muscolare e scheletrico mette in atto in seguito ai sapienti input provenienti dal Sistema Nervoso Centrale, propriocettivo ed

effettuata in maniera costante, con intensità e ritmi programmati per il

Risulta essere un mezzo vitale, per ristabilire i diversi livelli fisiologici per la

Bisogna dedicare un allenamento completo alla mobilità articolare, a fine da

prevenire le diverse patologie precedentemente descritte; soprattutto nella fascia di

seconda e terza età. Per esercizi più completi e mirati vi invito a consultare un

manuale specifico per la mobilità articolare “stretching” nell’essere umano.

I medici e molte figure in ambito sanitario sono ormai assuefatti, alla tendenza

iperspecialistica del mondo anglosassone in cui l’ orientamento è andato verso la

iperspecializzazione delle competenze, a discapito di una visione più globale dell’

essere umano, sia che esso sia sano che malato, giovane o anziano, sedentario o

sportivo“élite. Se andiamo a considerare una visione olistica; (olos : tutto , intero)

dell’ essere umano, dobbiamo considerare che una corretta postura è data dall’

armonia dei vari sistemi, che ne sono interessati : il sistema somato-sensoriale di

propriocezione , l’ apparato vestibolare , quello acustico , il sistema visivo ed

ultimo ma non di relativa importanza quello stomatognatico. In questa breve

esposizione cercheremo di capirne il perché!

Al fine della comprensione della biomeccanica pasturale; dobbiamo considerare

che il corpo umano è diviso in quattro grandi unità funzionali, che con

caratteristiche diverse hanno un unico significato funzionale: stabilire rapporti di

equilibrio dinamico tra loro.

Queste unità sono date dal:

– complesso piede-caviglia con l’articolazione, peroneo-tibio-astragalica e sotto astragalica.

– la cintura pelvica con le articolazioni sacro-coccigea, sacro-iliaca, ileo-femorale.

– la cintura scapolare data dalle articolazioni sterno-clavicolare, scapolo-omerale, acromioclavicolare.

Infine vi è l’unità costituita dal cranio-mandibola, che ha relazione diretta ed indiretta con il

tratto cervicale della colonna vertebrale, che a sua volta è in continuità con il tratto dorsale,

lombare e sacro-coccigeo.

Questa unità funzionale, non a caso, può essere chiamata “complesso Cranio-Cervico-

Mandibolare”. La parte cranica, e la mandibola, sono tenute in relazione dall’ Articolazione

Temporo –Mandibolare (ATM). E’ importante sottolineare che le articolazioni implicate,

nelle quattro unità funzionali sono tutte a 6 gradi di libertà, cioè hanno una possibilità di

movimento nelle 3 direzioni dello spazio: questo significa che possono assorbire; input

esterni da ogni direzione, e cosi rispondere in maniera adeguata. In questo contesto, a

queste unità funzionali possiamo attribuire il ruolo di bilancieri che permettono, gli

adattamenti del sistema pasturale il quale se rimane, e può’ farlo, determina un equilibrio

dinamico.

Sport

Se ciò non può avvenire, o i range di adattamento vengono saturati da compensi

accumulati nel tempo, allora iniziano situazioni di scompenso posturale generalizzato

che hanno però, sempre in una o piu’ unità funzione l’ origine di una situazione di

patologia. Nell’ ambito dell’apparato Stomatonatico, e del complesso Cranio Cervico

Mandibolare, (CCM) studiare e saper leggere le disfunzioni delle sue componenti, dalla

lingua alla morfologia del palato, alla posizione dell’ osso ioide, alla curvatura del

rachide cervicale , nonché posizione e mal posizione dei denti, dell’ angolo mandibolare

etc… apre nuove consapevolezze al benessere dell’ individuo ed all’ efficacia della

performance dello sportivo. Molti autori hanno indagato sulle correlazioni che vi

possono essere tra i vari distretti corporei; ciò che si è evinto

ad oggi va a focalizzate l’attenzione soprattutto su 3

componenti :

1) la Formazione Reticolare, vera e propria centralina di armonizzazione tra tra gli stimoli che l’ individuo ed il corpo riceve dall’ esterno , dall’ apparato interno neurovegetativo e da quello emozionale.

2) il sistema muscolare che con le sue catene mette in relazione tutto il corpo: dall’ occipite ai talloni (catena posteriore) o i masseteri con gli alluci catena ( antero –laterale ) ;

3) “ la fascia connettivale profonda” un vero e proprio sistema di continuità tra tutti gli organi e i tessuti .

Molte possono essere le manifestazioni cliniche; a carico del tratto CCM che compaiono in pazienti “scompensati “, e che possono essere dal mantenimento dell’equilibrio, a vertigini ,faticabilità muscolare e masticatoria , problemi viscerali e legati alle fasce muscolari, ma anche sciatalgie ,cervicali , brachialgie. Con pazienti e atleti che presentano ad un certo punto della loro “vita sportiva “questi segni e sintomi ,la via verso il ripristino dell’ armonia, consiste nel ricercare la primarietà del distretto corporeo che ha causato lo scompenso, e in tal maniera far partire l’iterterapeutico e spesso di autoguarigione, con cui la componente disfunzionale ritorna in range di normalità.

Sono importanti in questa fase; i “ test di interrogazione “per individuare la parte disfunzionale : Romberg ,Verticale di Barrè , Test degli indici ,pollici montanti, dell’Armonia del Tono Posturale nonché l’ analisi del Sistema posturale fine tramite la pedana stabilometrica.

Inoltre questi test ci danno indicazione, se la disfunzione proviene dalla parte alta del corpo, e si ripercuote verso il basso interessando distretti anche lontani; (ginocchia, piedi), le cosiddette situazioni discendenti o viceversa, scompensi che dal basso coinvolgono distretti a monte (ascendenti).

E’ chiaro che le problematiche dell’apparato Stomatognatico; e CCM si inseriscano in

quelle Discendenti. Trattare queste problematiche a partire dall’apparato

stomatognatico, quindi, vuol dire interagire con distretti corporei apparentemente non

correlati. La letteratura scientifica, non da sufficienti spiegazioni e risultati in relazioni

a tali correlazioni, ma le terapie soprattutto quelle manipolative fisioterapiche,

osteopatiche e quelle che hanno riferimenti nella tradizione orientale, dimostrano come

il corpo ha una grande potere di autoguarigione .

Come ha affermato Goodheart , scopritore della Kineseologia , il corpo ha un potere, di

auto-guarigione che aspetta solo la mano, il cuore o la mente di una persona esperta per

manifestarsi e permettere alla salute di avanzare.

Il trattamento nelle disarmonie discendenti, devono prima di tutto escludere origini oculari, dell’apparato vestibolare deputato all’ equilibrio . Se si è individuato, il fulcro della disarmonia nell’occlusione, il suo trattamento principale viene

effettuato mediante terapie manuali , placche interocclusali, di solito in resina acrilica di

consistenza rigida : i cosidetti Bite ed ultimamente con la nanotecnologia che

interagisce con i campi elettromagnetici propri del corpo umano e le sue interferenze spesso negative della società tecno-industrializzata.