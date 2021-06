I recenti aumenti della copertura mediatica e della conoscenza pubblica hanno fatto luce sullo sport e sull’esercizio fisico come fattori chiave per la nostra salute mentale. Tuttavia, il contrasto tra le discussioni in ciascuna di queste aree è chiaro:

• Le discussioni sullo sport e la salute mentale sono collegate alle preoccupazioni per gli atleti negli ambienti di pressione dello sport competitivo di alto livello

• Le discussioni sull’esercizio e la salute mentale sono collegate ai benefici dell’esercizio per migliorare la salute mentale

Salute mentale: che cos’è?

La salute mentale è “uno stato di benessere in cui l’individuo realizza le proprie capacità, può far fronte ai normali stress della vita, può lavorare in modo produttivo e fruttuoso, ed è in grado di contribuire alla sua comunità” (WHO 2001, 1). Pertanto, al contrario, i problemi di salute mentale sono caratterizzati da alterazioni della cognizione, delle emozioni o del comportamento sociale associate a disagio o funzionamento alterato (Sawyer et al. 2000).

Salute mentale ed esercizio fisico

Ci sono state molte pubblicazioni che citano i benefici per la salute mentale dell’attività fisica. Ci sono benefici dall’interazione sociale e dal supporto reciproco derivanti dalla partecipazione all’esercizio di gruppo (Peluso & Andrade, 2005, p. 62); il miglioramento dell’umore, della fiducia in se stessi e dell’autostima derivanti dall’impegno in un’attività fisica impegnativa (Biddle & Mutrie, 2008); e la distrazione che l’attività fisica fornisce dai fattori di stress quotidiani (Morgan, 1985).

Altre ragioni suggerite per partecipare vanno dal senso di autonomia che deriva dall’auto-selezionare l’esercizio e farlo volontariamente e unicamente nel proprio interesse e dall’importanza dello sforzo profuso nell’esercizio fino al migliore senso di relazione creato dall’impegnarsi in attività fisiche con gli altri (Deci e Ryan, 2002; Sylvester et al., 2012).

Salute Mentale e Sport

Gli atleti d’élite non sono immuni dallo sviluppo di una malattia mentale e sono spesso all’apice della loro carriera agonistica durante questi anni ad alto rischio (Allen e Hopkins, 2015). Inoltre, gli atleti d’élite sperimentano fattori di stress unici che possono avere effetti deleteri sulla salute mentale tra cui lo stress legato allo sport (Noblet e Gifford, 2002), lesioni (Smith, 1996; Appaneal et al., 2009), vivere lontano da casa (Bruner et al. ., 2008) e burnout (Gustafsson et al., 2011).

La forza mentale nello sport è sempre stata una frase di moda. Tuttavia, è stato proposto che la salute mentale e la forza mentale siano concetti contraddittori nel mondo dello sport d’élite. Di conseguenza, la forza mentale – “un’incrollabile perseveranza e convinzione verso un obiettivo nonostante la pressione o le avversità” (Middleton et al. 2004) – è stata a lungo apprezzata nello sport ed è un fattore importante nel determinare i risultati sportivi e il successo. Gli atleti con una maggiore forza mentale affrontano più efficacemente le avversità e la pressione, possiedono una maggiore resilienza di fronte alle sfide e forniscono prestazioni fisiche e cognitive più coerenti nello sport (Crust 2007). Questo collegamento fornisce la motivazione per gli allenatori a svolgere un ruolo nella promozione e nella pratica di abilità psicologiche che sono benefiche per il benessere mentale dell’atleta.

Dietro l’attenzione sulle sfide della salute mentale che molti atleti devono affrontare, abbiamo perso l’attenzione sui molti aspetti positivi che lo sport competitivo può portare agli atleti. L’ambiente sportivo favorisce lo sviluppo positivo dell’atleta (Fraser-Thomas, Cote e Deakin 2005) facilitando l’autostima, la formazione dell’identità e i sentimenti di competenza e incoraggiando relazioni positive tra pari, capacità di leadership, lavoro di squadra, impegno e disciplina (danese, Forneris e Wallace 2005). Il reciproco sostegno sociale che si realizza nello sport è anche un importante fattore di promozione del benessere fisico e mentale (Carless e Douglas 2008).

Una buona salute mentale non è “taglia unica”…

Per alcuni sport e/o esercizio è l’attività che li aiuta a superare i problemi di salute mentale. Mentre per molti è il social network di questi ambienti che li aiuta. Pertanto, all’interno dello sport, i team multidisciplinari di scienza e medicina dello sport svolgono un ruolo importante nel raggiungimento di un equilibrio ottimale tra la prevenzione della cattiva salute dell’atleta e l’ottimizzazione del benessere e delle prestazioni. Il ruolo del personale di supporto è rafforzato dal fatto che quando le persone contattano, preferiscono chiedere aiuto a qualcuno che già conoscono e di cui si fidano. Questa è una forma di guida da parte di persone fidate per cercare un aiuto professionale appropriato per i loro problemi di salute mentale (Rickwood et al. 2005).

“Sia che tu scelga uno sport competitivo o un esercizio fisico, trova l’attività e la rete di supporto che ti aiuta a stabilire e mantenere una buona salute mentale”