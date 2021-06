Questa mattina, intorno alle 9, in via Malatesta nel comune di Somma Vesuviana, all’interno di una rivendita all’ingrosso di frutta, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco contro un 59enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Uno dei proiettili lo ha raggiunto al polso sinistro. L’uomo soccorso dal 118 si trova ora all’ospedale di Nola dove è tuttora in osservazione, non in pericolo di vita.

Indagini sono in corso per individuare i responsabili e chiarire dinamica a cura dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Paura a Somma Vesuviana, città dove purtroppo di recente stanno aumentando episodi di illegalità anche gravi.