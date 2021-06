Un 46enne ferito a colpi di pistola alle gambe da due persone a Scafati. I fatti ieri mattina in quello che sembra un agguato intimidatorio. L’uomo non è in pericolo di vita, ma è ricoverato in ospedale. La Procura di Nocera Inferiore ha avviato un’indagine per tentato omicidio, e si indaga sulla vita privata dell’uomo di cui al momento non si conoscono le generalità.

C’è da stabilire il movente della gambizzazione del 46enne, che non avrebbe precedenti penali specifici. Nulla viene escluso e al momento l’indagine resta sotto la gestione della Procura ordinaria nocerina.