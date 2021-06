Riattivato il servizio di trasporto urbano a Somma Vesuviana. A Settembre sarà riattivata la Linea A, ben 12 corse giornaliere dalle ore 7 e 15 alle 18 e 15. La prima partenza sarà alle ore 7 e 15 da Piazza Vittorio Emanuele III mentre l’ultima alle 18 e 15, sempre da Piazza Vittorio Emanuele III. La Linea A collegherà la zona centrale con Via Circumvallazione, Parco Verde, Via Cimitero, Via Rosanea, Via Pomigliano, Traversa Allocca, Via Pino Amato, e ritornerà a Piazza Vittorio Emanuele III. La Circolare A interesserà un tratto periferico ma di un’importanza notevole per la città perché collegherà ad esempio la piazza centrale non distante dalla Stazione della Circumvesuviana, con il cimitero, con la Clinica di Santa Maria del Pozzo e l’Area Archeologica di Villa Augustea.

L’ottimo lavoro svolto dalla Commissione Trasporti ha dato il via a questo percorso portato a termine grazie anche alla risposta immediata del Presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio. Il risultato è figlio di questa piena sinergia tra le parti. Riattiveremo anche linee B e E, in modo da completare la rete di trasporto urbano”. Lo ha annunciato Salvatore Esposito, Assessore ai Trasporti del Comune di Somma Vesuviana nel napoletano.