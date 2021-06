«Abbiamo approvato i progetti per la messa in sicurezza e la manutenzione di Via Circumvallazione, per la realizzazione dei marciapiedi nuovi in Via Aldo Moro e per il completamento della riqualificazione con marciapiedi nuovi e manto stradale nuovo in Via Cupa di Nola». Lo ha annunciato Salvatore Cimmino, assessore ai Lavori Pubblici di Somma Vesuviana. «Ricordo che stiamo dotando Somma Vesuviana di una pubblica illuminazione nuova. Il nostro paese avrà il 100 per cento di illuminazione a Led. Allo stesso tempo stiamo pensando alle strade. Infatti abbiamo provveduto al nuovo manto stradale – ha continuato Cimmino – già su 16 strade cittadine tra periferia e centro, ma continueremo su questa linea».

Dagli interventi progettati alle azioni messe in campo per la gestione della pandemia «noi siamo per la politica del fare che ha caratterizzato pienamente l’operato di questa Amministrazione – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – anche durante tutto il periodo della Pandemia e continuerà ad esserci la politica».