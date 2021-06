In considerazione della intervenuta necessità di riprogrammare le lavorazioni precedentemente previste in questa settimana (nelle ore notturne, fino a venerdì 25 giugno) in corrispondenza del viadotto ‘Zingariello’ della SS268 “del Vesuvio”, resterà regolarmente fruibile la tratta di arteria stradale compresa tra gli svincoli di Somma Pomigliano e Somma Vesuviana.

Per la nuova organizzazione delle attività, l’esecuzione dei lavori e la conseguente chiusura al traffico in orario notturno della tratta (dal km 6,300 al km 8,500, compresa l’interdizione delle rampe di ingresso degli svincoli) sono infatti posticipate alla prossima settimana, nelle notti comprese tra lunedì 28 giugno e venerdì 2 luglio, sempre tra le ore 22.00 e le ore 6.30 del giorno successivo.