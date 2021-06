Ha detto di essere rimasto ferito per mano di rapinatori, ma le forze dell’ordine non ritengono la ricostruzione del tutto attendibile. Alle 12 di questa mattina si e’ presentato presso all’ospedale Cto di Napoli Federico Grasso, 45enne del quartiere Secondigliano, colpito alla gamba sinistra da due colpi di arma da fuoco. L’uomo ha dichiarato di essere stato vittima di una tentata rapina in via Alfonso Ruta, Secondigliano. La sua vita non corre pericolo.

Ci sono indagini in corso dei carabinieri della compagnia Stella per accertare la dinamica e identificare responsabili.