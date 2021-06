“L’ambulanza 118 del Crispi trova una persona a terra a via Pazzigno a San Giovanni a Teduccio in stato soporoso con sospetta assunzione di sostanze stupefacenti, si ferma, lo carica in ambulanza. In tutta tranquillità lo trasportano a Villa Betania. Improvvisamente una volta giunti in Pronto soccorso il paziente si alza dalla barella ed incomincia a distruggere tutto quello che ha a portata di mano: barella della ambulanza, computer di triage, stampanti e porte scorrevoli. In pratica l’inferno in pochi secondi”. A raccontarlo Nessuno Tocchi Ippocrate.