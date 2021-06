Nella prima mattina di oggi, alle 09,30 circa, si è verificato un incidente mortale al chilometro 306 dell’autostrada A22 del Brennero. Pochi chilometri dopo il casello autostradale di Campogalliano, in direzione Nord, il conducente di un veicolo commerciale Fiat Scudo con a bordo quattro persone ha perso il controllo, finendo sul ciglio erboso che suddivide le due carreggiate; dopo essersi ribaltato più volte, il veicolo ha terminato la sua corsa nuovamente sulla sede stradale. Ma il conducente, di 60 anni ed originario della provincia di Caserta, dipendente della azienda proprietaria del veicolo è proiettato fuori dall’abitacolo, ed è deceduto sul colpo.

Gli altri tre occupanti del mezzo, tutti originari della Campania, hanno riportato ferite di media gravita e sono trasportati all’ospedale di Baggiovara. L’incidente ha causato il blocco temporaneo dell’Autostrada A22 direzione Nord, con uscita obbligatoria al casello autostradale di Campogalliano per i veicoli diretti a nord e con conseguenti ripercussioni di traffico anche sull’autostrada A1 in prossimità dello svincolo per l’autostrada del Brennero, al fine di permettere il soccorso dei feriti e i rilievi di Polizia Stradale.