Si ribalta Fiato 500 con a bordo due ragazze, una resta incastrata nell’abitacolo. Paura in Alta Irpinia. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, è intervenuta a Sant’Angelo dei Lombardi per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. L’utilitaria è sbandata e si è ribaltata. All’interno due ragazze, una dunque è rimasta bloccata nell’abitacolo. Dopo essere stata liberata è stata affidata ai sanitari del 118. Entrambe le ragazze hanno riportato ferite, tanto da essere necessario il trasferimento presso l’ospedale Moscati di Avellino.

Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. La stessa squadra è poi intervenuta a Lioni in via Sottotenente Capocci, per un incendio che ha interessato un ciclomotore in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e l’area è stata messa in sicurezza.